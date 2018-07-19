СМИ: японской Kobe Steel предъявили официальные обвинения по делу о подделке документов

ТОКИО, 19 июля. / ТАСС /. Прокуратура Токио в четверг предъявила официальные обвинения японской металлургической корпорации Kobe Steel в рамках дела о подделке документов, связанных с данными о качестве продукции компании. Об этом сообщило агентство Kyodo

В прошлом месяце в штаб-квартире корпорации прошли обыски, а в марте этого года в связи со скандалом в отставку подал президент Kobe Steel Хироя Кавасаки.