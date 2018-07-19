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СМИ: японской Kobe Steel предъявили официальные обвинения по делу о подделке документов
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СМИ: японской Kobe Steel предъявили официальные обвинения по делу о подделке документов 

ТАСС 31 минуту назад
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура Токио в четверг предъявила официальные обвинения японской металлургической корпорации Kobe Steel в рамках дела о подделке документов, связанных с данными о качестве продукции компании. Об этом сообщило агентство Kyodo
В прошлом месяце в штаб-квартире корпорации прошли обыски, а в марте этого года в связи со скандалом в отставку подал президент Kobe Steel Хироя Кавасаки.
В октябре прошлого года выяснилось, что Kobe Steel систематически подделывала данные о соответствии своей продукции государственным стандартам качества. Эти товары поставлялись 525 компаниям, включая автомобилестроительную Toyota Motor Corp. и гиганта тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Детали с фальсифицированными данными использовались, в частности, в боевых самолетах, ракетах, скоростных поездах, легковых машинах.
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