СМИ: японской Kobe Steel предъявили официальные обвинения по делу о подделке документов 

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Прокуратура Токио в четверг предъявила официальные обвинения японской металлургической корпорации Kobe Steel в рамках дела о подделке документов, связанных с данными о качестве продукции компании. Об этом сообщило агентство Kyodo
В прошлом месяце в штаб-квартире корпорации прошли обыски, а в марте этого года в связи со скандалом в отставку подал президент Kobe Steel Хироя Кавасаки.
В октябре прошлого года выяснилось, что Kobe Steel систематически подделывала данные о соответствии своей продукции государственным стандартам качества. Эти товары поставлялись 525 компаниям, включая автомобилестроительную Toyota Motor Corp. и гиганта тяжелого машиностроения Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Детали с фальсифицированными данными использовались, в частности, в боевых самолетах, ракетах, скоростных поездах, легковых машинах.