В Якутии не хватило денег на строительство ТЭЦ

Идея заменить в Зырянке все котельные и дизельную электростанцию на одну теплоэлектроцентраль была великолепна. Мини-ТЭЦ, работающая на местных углях, позволила бы значительно сократить расходы на завоз топлива в труднодоступный район, а жители райцентра получили бы электро­энергию, отопление, горячую и холодную воду из одного источника.

Многообещающий проект по инициативе руководства республики включили в программу развития Дальнего Востока и Забайкалья. На возведение мини-ТЭЦ «под ключ» из федерального бюджета выделили 370 миллионов рублей, из республиканского — более миллиарда. Строительство началось весной 2009 года, завершить должны были осенью 2011-го. Довольно быстро возвели каркас, завезли часть оборудования. Но уже стеновые панели покупать оказалось не на что. Обанкротившийся впоследствии генподрядчик оправдывался тем, что в проекте не учли особенности строительства на Крайнем Севере и сложную логистику завоза грузов. Генеральный проектировщик обанкротился безо всяких оправданий. Стройка встала.

В отчете управления градостроительства администрации Верхнеколымского района за 2014 год ситуацию описали красочно:

"В настоящее время на объекте работы не проводятся. В то же время объект не поставлен генподрядчиком на консервацию в соответствии с действующим законодательством и практически никем не охраняется. На объекте систематически происходят хищения смонтированных деталей конструкций и изделий, строительных материалов, материально-технических ценностей, государственного имущества. На базе 2 км в открытом боксе гаража… без должной сторожевой охраны находится дорогостоящее турбинное оборудование, поставленное с ОАО «Калужский турбинный завод» в 2012 году, которое также подвергается разграблению и хищению".

Охрану наладили. Несколько раз предпринимались попытки продолжить строительство на средства республиканского бюджета. Но его возможности оказались весьма ограниченными. В 2016 году из казны на стройку выделили один миллион рублей — чтобы обозначить ее в инвестиционной программе.

— В условиях сложной ситуации с бюджетом предусмотреть средства на достройку мини-ТЭЦ в поселке Зырянка на данный момент крайне затруднительно. Правительством респуб­лики проводится работа по привлечению средств частных инвесторов, — сообщил «РГ» министр ЖКХ и энергетики Якутии Данил Саввинов.

Обанкротившийся генподрядчик оправдывался тем, что в проекте не учли особенности строительства на Севере и сложную логистику. Генеральный проектировщик обанкротился безо всяких оправданий

По его словам, потенциальный инвестор нынешней весной планировал направить в поселок специалистов для технического обследования и аудита недостроенного объекта. Но потом отказался даже посмотреть на него.

Скорее всего, причина отказа — в цене вопроса. Ведь деньги нужны не только на достройку собственно мини-ТЭЦ, но и на внеплощадочные объекты второй очереди, без которых станция работать не сможет. В их перечень входят водозабор, системы тепло— и водоснабжения райцентра, электроснабжения нескольких поселков, оборотного охлаждения оборудования теплоэлектроцентрали и, наконец, полигон для утилизации золы и прочих отходов.

— Стоимость завершения строительства объекта после актуализации проектно-сметной документации в ценах третьего квартала 2016 года составляет около шести миллиардов рублей, — отметил Данил Саввинов. Население Верхнеколымского района — чуть более четырех тысяч человек. 2,8 тысячи из них проживают в Зырянке. Чтобы при таком числе потребителей «отбить» вложенные в энергетический объект шесть миллиардов, частному инвестору надо прожить несколько жизней. Местные власти не теряют надежды найти организацию, которая для начала займется техническим аудитом, однако пока желающих нет.

Долгострой породил и другую проблему. Когда у Зырянки появились блестящие перспективы, реконструировать котельные здесь перестали — не было смысла. Но по мере затягивания строительства ветшающие теплоисточники поставили жизнеобеспечение поселка под угрозу. Деваться было некуда. В прошлом году здесь ввели в строй новую котельную, отапливающую 12 многоквартирных домов и несколько других объектов. На нее ушло 43 миллиона рублей.

Недавно глава Зырянки Сергей Долгов предложил правительству республики выделить средства на строительство еще одной котельной в другом микрорайоне. Место там отведено под новые жилые дома, а отапливать будущие новостройки нечем.

Пока неизвестно, будут ли строить вторую за несколько лет котельную в поселке, где еще не совсем умерла мини-ТЭЦ, призванная ликвидировать все котельные. Сейчас государственное унитарное предприятие «ЖКХ РС (Я)» подготовило проект инвестпрограммы на 2019 — 2023 годы. Как сообщил «РГ» Данил Саввинов, министерство намерено включить в нее комплексные мероприятия по энергосбережению (на основе механизма энергосервисного контракта) в десяти населенных пунктах. Зырянка в этом списке есть. Но он не окончательный и может быть сокращен «ввиду ограничения финансовых средств».

Тем временем

Опыт привлечения внебюджетных средств в строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в Якутии есть. За 2012 — 2016 годы в ЖКХ вложено 26,7 миллиарда рублей подобных инвестиций. Но там речь шла в основном о компактных объектах, не имеющих такой печальной истории, как Зырянская мини-ТЭЦ.