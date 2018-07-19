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Бывший заключенный зарезал приятеля за оскорбление
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Бывший заключенный зарезал приятеля за оскорбление 

Калуга 24 36 минут назад
Фото: Калуга 24
48-летний житель Мосальского района стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По версии следствия, 16 июля мужчина, вернувшись домой после отсидки, взял нож и пошел за грибами. По дороге он зашел к своему 60-летнему приятелю, избил его, а потом зарезал. После этого он обложил тело газетами и попытался сжечь. На следующий день его задержали, изъяв предполагаемое орудие убийства и одежду. Свою причастность к преступлению мужчина сначала отрицал, но потом на допросе признался оперативникам, что убитый несколько лет назад обидел его, назвав вором. Следователями назначены экспертизы и заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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