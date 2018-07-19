Микро-бикини еле прикрывает все прелести Анастасии Решетовой

Анастасия Решетова вместе со своей подругой Натальей Рудовой отправились в Ниццу , чтобы посмотреть грандиозное шоу Бейонсе и Джей Зи . Девушкам удалось не только потанцевать на концерте короля и королевы сцены, но и позагорать, и искупаться в море, и, конечно же, сделать несколько кадров и Instagram.

Анастасия, например, поделилась с подписчиками горячим снимком из душа. Яркий микро-купальник хорошо подчеркнул ее загар, а трусики-ниточки сделали ее фигуру еще более изящной.

Фолловеры не смогли не обратить внимание на столь откровенный снимок: «Восторг!», «Не женщина, а произведение искусства», «Она так точно в фотошопе не нуждается. Тело нереальной красоты», «У Насти формы что надо», — закидывают Решетову комплиментами в Сети.

А как тебе фигура Анастасии?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram