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Микро-бикини еле прикрывает все прелести Анастасии Решетовой
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Микро-бикини еле прикрывает все прелести Анастасии Решетовой 

WMJ.ru 36 минут назад
Фото: WMJ.ru
22-летняя Анастасия Решетова поделилась жарким фото в бикини.
Анастасия Решетова вместе со своей подругой Натальей Рудовой отправились в Ниццу, чтобы посмотреть грандиозное шоу Бейонсе и Джей Зи. Девушкам удалось не только потанцевать на концерте короля и королевы сцены, но и позагорать, и искупаться в море, и, конечно же, сделать несколько кадров и Instagram.
Анастасия, например, поделилась с подписчиками горячим снимком из душа. Яркий микро-купальник хорошо подчеркнул ее загар, а трусики-ниточки сделали ее фигуру еще более изящной.
Фолловеры не смогли не обратить внимание на столь откровенный снимок: «Восторг!», «Не женщина, а произведение искусства», «Она так точно в фотошопе не нуждается. Тело нереальной красоты», «У Насти формы что надо», — закидывают Решетову комплиментами в Сети.
А как тебе фигура Анастасии?
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Фото:Instagram
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