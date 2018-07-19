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Мирча Луческу: «Сборная Франции заслужила титул чемпионов мира»
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Мирча Луческу: «Сборная Франции заслужила титул чемпионов мира» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу заявил, что национальная команда Франции заслужила победу на чемпионате мира-2018. Французы обыграли сборную Хорватии в заключительном матче турнира со счетом 4:2.
— Франция заслужила эту победу, хотя ей также и повезло, — цитирует румынского специалиста портал Digi Sport. — Если бы судья не ошибся в моменте с первым голом в ворота Хорватии, то все могло бы пойти по-другому. Франция выиграла чемпионат мира благодаря хорошей организации в защите, а также проведению атак и использованию контратак.
Чемпионат мира проходил в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу — здесь
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