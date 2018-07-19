Луческу: «Сборная Франции заслужила победу на ЧМ-2018»

«Первый гол хорваты пропустили по вине тренера. Нельзя обороняться шестью футболистами на шестиметровом пространстве. Команда была плохо организована. Хорватия дошла до финала благодаря командной игре. Они вместе почти с юношеского возраста.

Что касается Франции, они заслужили победу на чемпионате мира, но без везения не обошлось. Не ошибись арбитр с первым голом, (рефери назначил штрафной за фол на Гризманне, после чего Франция открыла счет. Прим. Sport24.ru), все могло сложиться иначе. Франция выиграла чемпионат мира благодаря дисциплине. Они атаковали, когда могли, или использовали контратаки», — цитирует Луческу Digi Sport.