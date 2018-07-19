Самолёты МиГ-31 с комплексами «Кинжал» с апреля патрулируют Каспийское море

В ведомстве уточнили, что патрулирование осуществляется в рамках стратегического сдерживания.

Отмечается, что с 2017 года ВКС провели свыше 350 полётов авиационной эскадрильи, оснащённой указанными гиперзвуковыми ракетами. При этом в июне были проведены первые учения по взаимодействию самолётов с комплексами «Кинжал» с дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили об успешных испытаниях в России ракет комплекса «Кинжал».