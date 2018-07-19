Самолёты МиГ-31 с комплексами «Кинжал» с апреля патрулируют Каспийское море 

В ведомстве уточнили, что патрулирование осуществляется в рамках стратегического сдерживания.
Отмечается, что с 2017 года ВКС провели свыше 350 полётов авиационной эскадрильи, оснащённой указанными гиперзвуковыми ракетами. При этом в июне были проведены первые учения по взаимодействию самолётов с комплексами «Кинжал» с дальними бомбардировщиками Ту-22М3.
На прошлой неделе американские СМИ сообщили об успешных испытаниях в России ракет комплекса «Кинжал».
Впервые о новом вооружении в марте этого года сообщил Владимир Путин. Ракета летит в 10 раз быстрее скорости звука и способна преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны.