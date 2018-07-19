Глупые ошибки, которые мешают вам приготовить идеальную пасту

Текстура, степень твердости, гладкость, отсутствие липкости — вот лишь несколько объективных признаков идеальной пасты. Но даже зная о них, не всегда можно гордиться результатом приготовления пасты. Этот продукт не терпит пренебрежения рецептурой, а любое невнимание ко времени приготовления оборачивается испорченным блюдом. С другой стороны, паста готовится не так уж сложно и довольно быстро, к ней можно подобрать соус по вкусу, но идеально сочетание зависит не только от вкуса. Важно, чтобы текстура пасты «принимала» соус. И это еще одна причина, по которой стоит изучить основные ошибки во время приготовления макаронных изделий.

Слишком маленькая емкость

Велик соблазн варить пасту в небольшой кастрюле. В этом случае и вода закипит быстрее, и само блюдо скорее окажется на столе. Но это ключевая ошибка большинства кулинаров. Макаронные изделия нуждаются в большом количестве воды, чтобы свариться равномерно и высвободить должное количество крахмала. В небольшой кастрюле вы, скорее всего, получите половину пасты непроваренной, а другую — слипающейся. Просто помните, что на 500 граммов макаронных изделий нужно не менее 5 литров жидкости.

Несоленая вода

Некоторые пренебрегают солью во время варки макаронных изделий. Они руководствуются следующей логикой: соус для пасты будет достаточно солен, так зачем солить еще и воду. На самом деле в процессе отваривания паста насыщается солью и именно благодаря этому приобретает собственный вкус. Если же воду не солить, вы получите просто пресную вареную муку без вкуса. С таким же успехом можно съесть соус, приготовленный для пасты, с хлебом.

Масло в воде

Возможно, доля правды есть на стороне тех, кто считает, что растительное масло в воде для макаронных изделий помогает им не слипаться. Но правда в том, что они и не будут липкими, если их правильно варить. Масло же лишь помешает пасте правильно взаимодействовать с соусом. Текстура макаронных изделий нарушится, и вместо цельного блюда вы получите отдельно макаронные изделия и отдельно cоус. Стоило ли ради этого прилагать усилия?

Время приготовления

Вы можете годами готовить пасту и считать себя экспертом в этом деле. Но даже самые авторитетные эксперты всегда смотрят время приготовления на той упаковке пасты, из которой ее достают. В зависимости от вида и сорта макаронных изделий, от состояния, до которого вы их хотите приготовить, время варки будет меняться. На правильной упаковке пасты все эти варианты всегда будут расписаны по минутам.

Избавление от воды

Кажется, что вода, в которой варилась паста, уже ни на что не сгодится и в ней нет ничего полезного. Это не так. Макаронные изделия во время приготовления выделяют в эту воду крахмал, который может пригодиться во время приготовления соуса. Оставьте стакан воды после варки, добавьте его в соус, и он станет гуще и текстурнее. А это всегда плюс, когда хочется, чтобы получилось единое блюдо, где ингредиенты взаимодействуют между собой.

Промывка пасты

Откуда вообще взялась традиция промывать макаронные изделия после того, как они сварились? Возможно, таким способом их пытаются заставить не слипаться. На самом же деле при правильном соблюдении тайминга и рецептуры сваренная паста будет настолько липкой, насколько должна, чтобы составить единое целое с соусом, не отделяться от него и восприниматься на вкус именно так, как должна.