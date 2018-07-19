На что общественники потратят деньги в Венгеровском районе

Сразу два проекта ТОСа «Ветер перемен» деревни Старый Тартас направлены на работы по восстановлению часовни в населенном пункте.

— Часовня выстроена, а вот внутренняя отделка замерла — нет средств, — рассказала автор проекта-победителя «Что память наша с трепетом хранит» Елена Верниковская.

Заняться благоустройством территории вокруг часовни старотартасцы смогут, получив еще один грант, также на 50 тысяч рублей. Автором проекта-победителя стала самая юная конкурсантка, член ТОС «Ветер Перемен» Татьяна Молокова.

На месте бывшей церкви в селе Урез в скором времени будет установлен поклонный крест. Средства на него собирали жители села после принятого на общем собрании решения. Крест уже готов. Помочь водрузить его на место и благоустроить территорию вокруг стало возможно после получения гранта. Председатель урезского ТОС «Новое время» Юрий Прохоров также стал победителем конкурса.

Детские площадки появятся в селах Туруновка и Венгерово, деревне Орлово.

Пополнить инвентарь, провести косметический ремонт двух детских игровых площадок силами волонтеров, родителей на средства полученного гранта смогут в селе Усть-Изес. — В нашем селе много ребятишек, — обосновала актуальность выбранной темы проекта его автор, председатель ТОС «Территория добра» Ксения Герасимова.

К сведению, общий фонд районного конкурса социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности ТОС в Венгеровском районе составил 476 316 рублей. В 2018 году на территории района образовано девять ТОСов. Одним из первых стало территориальное общественное самоуправление «Ветер перемен» (образовано 1 октября 2017 года).