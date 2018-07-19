В Самаре уберут ограждения возле трамвайных путей

По словам местного жителя, ограждения успешно зарекомендовали себя

Житель Самары предложил оставить ограждения вокруг трамвайных путей на улицах Галактионовской и Красноармейской. По его словам, за время чемпионата мира по футболу они показали свою эффективность. Об этом мужчина написал twitter.

— Они успешно зарекомендовали себя. Трамвайное движение стало быстрее и стабильнее, — написал мужчина.

Но в мэрии сообщили, что ограждения возле трамвайных путей были временными.

— Обустройство ограждений и их перенос в компетенции департамента городского хозяйства Самары. От себя можем добавить, что выделение трамвайных путей было временным. Постоянные ограждения будут мешать уборке снега в зимнее время, — ответили в городской администрации.

Трамвайная «выделенка» на Галактионовской появилась в преддверии ЧМ-2018. Такие же заборчики поставили и на улице Красноармейской. В дни проведения матчей ЧМ улица была пешеходной, но по дороге ходили скоростные трамваи. С помощью ограждений власти хотели обеспечить безопасность пешеходов, но многие самарцы восприняли установку ограждений в штыки и сочли их небезопасными. По их словам, между металлическими заборами и вагонами оставалось слишком мало места.