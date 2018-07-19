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В Самаре уберут ограждения возле трамвайных путей
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В Самаре уберут ограждения возле трамвайных путей 

63.ru 39 минут назад
Фото: 63.ru
По словам местного жителя, ограждения успешно зарекомендовали себя
Житель Самары предложил оставить ограждения вокруг трамвайных путей на улицах Галактионовской и Красноармейской. По его словам, за время чемпионата мира по футболу они показали свою эффективность. Об этом мужчина написал twitter.
— Они успешно зарекомендовали себя. Трамвайное движение стало быстрее и стабильнее, — написал мужчина.
Но в мэрии сообщили, что ограждения возле трамвайных путей были временными.
— Обустройство ограждений и их перенос в компетенции департамента городского хозяйства Самары. От себя можем добавить, что выделение трамвайных путей было временным. Постоянные ограждения будут мешать уборке снега в зимнее время, — ответили в городской администрации.
Трамвайная «выделенка» на Галактионовской появилась в преддверии ЧМ-2018. Такие же заборчики поставили и на улице Красноармейской. В дни проведения матчей ЧМ улица была пешеходной, но по дороге ходили скоростные трамваи. С помощью ограждений власти хотели обеспечить безопасность пешеходов, но многие самарцы восприняли установку ограждений в штыки и сочли их небезопасными. По их словам, между металлическими заборами и вагонами оставалось слишком мало места.
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