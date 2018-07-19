Старинные изразцы и монеты нашли при благоустройстве улиц в Москве

Во время работ по благоустройству Армянского и Малого Златоустинского переулков в Москве археологи обнаружили предметы быта и религиозного искусства, а также монеты XVIII–XX веков, находки сохранят и отреставрируют, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Армянском переулке археологи обнаружили редкий предмет — накладку из меди со вставкой из прозрачного ограненного стекла синего цвета. Такие изделия использовали при украшении окладов икон. Самый ранний артефакт XVIII века — фрагмент стеклянной бутылки, на которой сохранилось клеймо London R G. Эта бутылка местного происхождения, можно сказать, подделка. Так умельцы пытались привлечь внимание к товару, выдавая его за импортный», — сказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов

В Малом Златоустинском переулке обнаружен фрагмент нательного медного креста — их массово производили с XVII по конец XIX века. К религиозному искусству относится и другая находка археологов — две части церковной масляной лампады. По мнению специалистов, их использовали в Златоустовском монастыре, одном из старейших в Москве. Он находился в Большом Златоустовском переулке, но был разрушен в советское время.

Помимо этого, археологи раскопали старинные медные монеты XVIII — начала XX века. Например, одну из них, изготовленную в 1730 году, использовали в период правления российской императрицы Анны Иоанновны. Копейка 1800 года была в ходу во времена императора Павла I, а копейка 1903-го — в годы правления последнего российского императора Николая II

Во время строительства и городского благоустройства, перекладки коммуникаций в центре Москвы периодически обнаруживают предметы, имеющие историческую ценность или хранящие память о жизни города и о прошлых поколениях москвичей. За последние несколько лет археологи нашли более 10 тысяч артефактов во время работ по благоустройству и ремонту в центре Москвы.

При проведении подобных работ ведется контроль и наблюдение со стороны археологов. Они следят, чтобы артефакты или объекты не были повреждены. Специалисты оценивают их состояние и ценность, тщательно исследуют и принимают решение, как их сохранить и представить в музее.