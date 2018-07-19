Археологи сделали новые находки в центре Москвы

В центре столицы археологи обнаружили предметы быта, религиозные артефакты и монеты XVIII–XX веков. Находки сделаны в Армянском и Малом Златоустинском переулках во время работ по благоустройству. Находки отреставрируют и выставят в столичных музеях. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал, что археологи нашли рельефный расписной изразец одной из печей. Он датируется началом XVIII века.

Также нашли деревянную сапожную колодку, которая придавала правильную форму обуви, когда ее шили.

Кроме того, в Армянском переулке археологи нашли накладку из меди со вставкой из прозрачного ограненного стекла синего цвета. Такими изделиями украшали оклады икон.

"Самый ранний артефакт (XVII век) — фрагмент стеклянной бутылки, на которой сохранилось клеймо London R G. Эта бутылка местного происхождения, можно сказать, подделка. Так умельцы пытались привлечь внимание к товару, выдавая его за импортный", — сказал Емельянов.

В Малом Златоустинском переулке специалисты нашли фрагмент нательного креста, изготовленный из меди. Такие кресты делали с XVII по конец XIX века. Также в ходе раскопок нашли две части церковной лампады. Специалисты предполагают, что их использовали в Златоустовском монастыре, который был разрушен в советское время.

Археологи нашли и старинные медные монеты. Их относят к XVIII — началу XX века. Была обнаружена монета 1730 года, которую использовали во время правления Анны Иоанновны, другая монета 1800 года, когда правил Павел I, а третья приходится на 1903 год на время правления Николая II

Ранее сообщалось, что столичные археологи обнаружили в Новослободском парке мраморный крест. Фрагмент вертикального надгробия конца XIX — начала XX века был найден во время работ по благоустройству территории Новослободского парка.