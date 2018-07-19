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Останки женщины нашли в поле в Целинском районе
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Останки женщины нашли в поле в Целинском районе 

АиФ Ростов 50 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает DonDay.ru, труп нашли работавшие в поле неподалеку от хутора Партизан комбайнеры.
В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей.
Ее приметы: на вид — 36-46 лет, рост — 160-165 см, черные волосы до плеч. На двух передних зубах — золотые коронки. В правом предплечье — металлическая пластина, которая, предположительно, была установлена после травмы.
Женщина была одета в темно-синее платье с рисунком в виде розы впереди и голубые резиновые шлепки 37-го размера с выдавленным цветком. Всех, кому что-либо известно о погибшей, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 (86371) 9-18-58, 9-14-54, 02 или 8-928-190-21-20.
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