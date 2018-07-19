Московские медики в дни ЧМ-2018 оказали помощь около 3 тыс. человек

МОСКВА , 19 июля. / ТАСС /. Около 3 тыс. посетителей стадионов и фанфестов обратились за медпомощью в Москве в период проведения в столице чемпионата мира по футболу. Всем гостям столицы оказали оперативную высококвалифицированную помощь с применением новейшего оборудования, сообщил в четверг ТАСС руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в кулуарах Московского урбанистического форума.

"В этот период зафиксировано около 3 тыс. обращений за медицинской помощью. Примерно половина из них приходилась на дни, в которые проводились матчи", — сказал Хрипун.

Среди общего числа обратившихся за помощью — около 800 посетителей фанфестов.

"Поводов для обращения было много, от самых банальных травм, ушибов или простуды и заканчивая серьезными сосудистыми катастрофами, которые потребовали оказания медицинской помощи очень высокого уровня. Так, например, гражданину США в одной из московских больниц была проведена операция по шунтированию сосудов сердца. Одна из гостей чемпионата родила в одном из наших роддомов, сына назвала Иваном", — добавил Хрипун.

Всего в медицинском обеспечении задействовали более 600 специалистов и около 100 бригад скорой помощи. Для оказания специализированной медицинской помощи работали 11 столичных больниц.

В целом Хрипун отметил, что столичные медики в период чемпионата мира «сработали на отлично».

"Зарубежные гости и болельщики, которые приезжали из других городов России , остались довольны работой наших медиков, у нас по итогам нет ни одной жалобы, ни одного негативного обращения", — подчеркнул он.

Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum)— ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) впервые в открывшемся в сентябре 2017 году парке «Зарядье».