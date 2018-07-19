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Президент России объявил благодарность вузу в Киргизии
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Президент России объявил благодарность вузу в Киргизии 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
За большой вклад в сохранение русского языка и культуры в Киргизской Республике и Центрально-Азиатском регионе президент России Владимир Путин объявил благодарность преподавателям Киргизско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина (КРСУ). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Не впервые работа вуза отмечается на столь высоком уровне. В 2017 году Владимир Путин наградил ректора КРСУ Владимира Нифадьева орденом Почета.
Со стороны руководства Киргизии учебное заведение также не раз удостаивалось наград. За вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала республики в 2017 году университет был отмечен орденом «Достук».
Досье «РГ»
КРСУ считается одним из самых прогрессивных вузов Центральной Азии. Преподавание в нем ведется на русском, киргизском, узбекском и других языках. В настоящее время в университете обучается более 11 тысяч студентов по 46 специальностям. На дискуссионных площадках КРСУ проводятся различные научно-практические и общественные конференции, где выступают ведущие ученые разных стран. Одна из них «Игра как социокультурный феномен современности» прошла совсем недавно, посвящена она была 25-летию вуза.
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