Президент России объявил благодарность вузу в Киргизии

За большой вклад в сохранение русского языка и культуры в Киргизской Республике и Центрально-Азиатском регионе президент России Владимир Путин объявил благодарность преподавателям Киргизско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина (КРСУ). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Не впервые работа вуза отмечается на столь высоком уровне. В 2017 году Владимир Путин наградил ректора КРСУ Владимира Нифадьева орденом Почета.

Со стороны руководства Киргизии учебное заведение также не раз удостаивалось наград. За вклад в развитие социально-экономического, духовного и интеллектуального потенциала республики в 2017 году университет был отмечен орденом «Достук».

Досье «РГ»

КРСУ считается одним из самых прогрессивных вузов Центральной Азии. Преподавание в нем ведется на русском, киргизском, узбекском и других языках. В настоящее время в университете обучается более 11 тысяч студентов по 46 специальностям. На дискуссионных площадках КРСУ проводятся различные научно-практические и общественные конференции, где выступают ведущие ученые разных стран. Одна из них «Игра как социокультурный феномен современности» прошла совсем недавно, посвящена она была 25-летию вуза.