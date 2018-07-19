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Когда жители Кизела и Губахи получат деньги на новое жильё?
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Когда жители Кизела и Губахи получат деньги на новое жильё? 

АиФ Пермь 50 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Жителям Кизела и Губахи, чьи дома постреляли при ведении горных работ, обещали выделить деньги на новое жильё. Эти средства уже направили?
По данным Министерства территориального развития Пермского края, в региональном бюджете предусмотрели социальные выплаты тем жителям, чьи дома из-за горных работ оказались непригодными для жилья. Всего за 2018 год жителям Кизеловского угольного бассейна планируют выделить 116,5 млн рублей. Предполагается, что на эти деньги 58 семей смогут построить или купить новое жильё.
За первые шесть месяцев на социальные выплаты 25 семьям уже направили 41,8 млн рублей. Из них 5,8 млн рублей — для жителей Губахинского муниципального района, ещё 36 млн рублей — Кизеловского. Оставшиеся 74,7 млн рублей краевые власти обещают направить в районы до октября 2018 г.
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