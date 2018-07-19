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Свыше 70 тысяч свердловчан не смогут выехать за рубеж
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Свыше 70 тысяч свердловчан не смогут выехать за рубеж 

Уралинформбюро 56 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Судебные приставы Среднего Урала закрыли выезд за границу для более 70 тысяч должников.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, с начала года ведомством вынесено 71 440 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Общая сумма просрочки составляет более 58 миллиардов рублей.
Так, по данным приставов, свыше 9 000 свердловчан имеют долги по алиментам (общая сумма долга — более 1,8 миллиарда рублей), свыше 21 000 — по кредитам (12 миллиардов), 2 700 — по ЖКХ и ТЭК (99 миллиардов).
Около 4 000 жителей Среднего Урала не расплатились по административным штрафам (120 миллионов), 1 814 — по налогам (234).
Стоит напомнить, что временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении свердловчан, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей и не исполнивших без уважительных причин требования в 5-дневный срок.
При этом, если с момента возбуждения исполнительного производства должник не гасит задолженность в течение 2 месяцев, выезд за границу для него будет закрыт и при сумме долга свыше 10 тысяч рублей.
Узнать о наличии «просрочки», а также погасить ее можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Свердловской области и на сайте госуслуг.
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