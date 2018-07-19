Свыше 70 тысяч свердловчан не смогут выехать за рубеж

Судебные приставы Среднего Урала закрыли выезд за границу для более 70 тысяч должников.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, с начала года ведомством вынесено 71 440 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ . Общая сумма просрочки составляет более 58 миллиардов рублей.

Так, по данным приставов, свыше 9 000 свердловчан имеют долги по алиментам (общая сумма долга — более 1,8 миллиарда рублей), свыше 21 000 — по кредитам (12 миллиардов), 2 700 — по ЖКХ и ТЭК (99 миллиардов).

Около 4 000 жителей Среднего Урала не расплатились по административным штрафам (120 миллионов), 1 814 — по налогам (234).

Стоит напомнить, что временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении свердловчан, имеющих задолженность свыше 30 тысяч рублей и не исполнивших без уважительных причин требования в 5-дневный срок.

При этом, если с момента возбуждения исполнительного производства должник не гасит задолженность в течение 2 месяцев, выезд за границу для него будет закрыт и при сумме долга свыше 10 тысяч рублей.