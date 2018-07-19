Ещё
Испытания истребителя пятого поколения Су-57 начнутся в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испытания истребителя пятого поколения Су-57 начнутся в 2019 году 

Москва24 54 минуты назад
Фото: Москва24
Два новейших серийных самолета Су-57 потупят для испытаний в липецкий 4-й Центр боевой подготовки (ЦБП) в начале 2019 года, сообщили в Минобороны РФ.
Сначала истребитель протестируют летчики-инструкторы. Они изучат работу системы вооружений, радиолокационных станций и проведут учебные пуски авиационных средств поражения. Затем специалисты сформируют программу боевой подготовки, включая тактические приемы, позволяющие максимально эффективно использовать новые самолеты.
После того, как завершатся инструкторские тесты, начнется обучение пилотов строевых полков и эскадрилий, сообщает газета «Известия».
Ранее сообщалось, что Минобороны получило первый заказ на поставку истребителей пятого поколения. Поставить предстоит 12 Су-57. Выполнять заказ будет авиазавод в Комсомольске-на-Амуре.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.
Москва24: последние новости
К санкциям Евросоюза против Крыма присоединились пять стран Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против "Северного потока-2" Владельцы соцкарт теперь могут оплачивать госуслуги и штрафы без комиссии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине155
К санкциям против РФ подключились новые страны558
Российский певец покончил с собой184
Россиян предложили увольнять по новой статье81
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы13
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение