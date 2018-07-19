В Шербакульском районе Омской области задолжали за еду детсадовцев

В Шербакульском районе Омской области благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту в размере около 70 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Установлено, что между муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением «Максимовский детский сад „Колосок“ и индивидуальным предпринимателем заключён муниципальный контракт на поставку продуктов питания. Хозяйствующим субъектом своевременно и в полном объёме все поставки выполнены, но оплата не произведена.