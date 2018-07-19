В Шербакульском районе Омской области задолжали за еду детсадовцев 

В Шербакульском районе Омской области благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по исполненному муниципальному контракту в размере около 70 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Установлено, что между муниципальным дошкольным общеобразовательным учреждением «Максимовский детский сад „Колосок“ и индивидуальным предпринимателем заключён муниципальный контракт на поставку продуктов питания. Хозяйствующим субъектом своевременно и в полном объёме все поставки выполнены, но оплата не произведена.
Также по итогам проверки прокурор Шербакульского района возбудил дело об административном правонарушении в отношении заведующей дошкольного учреждения, по результатам рассмотрения которого она привлечена к ответственности и заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей. (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд).