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Что изменилось в работе Фонда капремонта с подрядчиками?
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Что изменилось в работе Фонда капремонта с подрядчиками? 

АиФ Пермь 56 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Говорят, что Фонд капремонта сейчас будет заключать договоры на работы на других условиях. Что изменилось?
«Мы предъявляем подрядчикам новые требования. Во-первых, компания, выигравшая на аукционе право провести капитальный ремонт, не будет получать никаких авансовых платежей, — отвечает генеральный директор Фонда капитального ремонта Пермского края Дмитрий Баранов. — Сейчас ремонт будут оплачивать только по факту выполненных работ, после согласования с собственниками и органами местного самоуправления. Во-вторых, подрядчик обязан застраховать работы и предоставить гарантию их качества сроком на пять лет.
Мы уже объявили первый аукцион по новым правилам на проведение работ в д. № 82 по ул. Крупской в Перми. Заявки на участие принимают до 31 июля, аукцион пройдёт 6 августа.
Планируем, что всего в этом году комплексный ремонт выполним в 201 многоквартирном доме. В 107 домах отремонтируют крышу, фасад и фундамент, ещё в 97 домах проведут внутренние работы (приведут в порядок инженерные сети и подвалы)».
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