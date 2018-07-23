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Администрация Псковской области выберет аудитора для проверки деятельности Фонда капремонта в 2017 году
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Администрация Псковской области выберет аудитора для проверки деятельности Фонда капремонта в 2017 году 

Псковская губерния 38 минут назад
Фото: Vladnews.ru
Начальная (максимальная) цена договора — 100 тысяч рублей, вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, их рассмотрение, оценка и сопоставление, подведение итогов конкурса состоится 24 августа. Работа будет включать в себя аудит внеоборотных и производственных активов, денежных средств, затрат на производство, капитала, а также аудит формирования финансовых результатов и распределения прибыли. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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