Американец снял на видео удар молнии в опасной близости

Житель американского города Чикопи, штат Массачусетс, снял на видео ударившую рядом с ним молнию. Телекомпания ABC News опубликовала ролик в своем Twitter.

Мужчина снимал с крыльца приближающуюся грозу, когда молния ударила в опасной близости от него. По его оценке, расстояние до места удара не превышало 30 метров. Напуганный мужчина бросился в укрытие. «Мне исключительно повезло, что я еще жив», — написал он в Facebook.