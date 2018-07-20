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В Академгородке перекроют улицы ради фестиваля имени Сергея Фалетёнка
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В Академгородке перекроют улицы ради фестиваля имени Сергея Фалетёнка 

ngs.ru 59 минут назад
Фото: ngs.ru
Днём 22 июля в новосибирском Академгородке перекроют участки на двух дорогах ради музыкального фестиваля.
«В связи с проведением фестиваля популярной музыки имени Сергея Фалетёнка «Городок-на-Оби» 22 июля 2018 года с 10:00 до 22:00 производится временное закрытие движения транспортных средств по улице Ильича на участке от торгового ценрта до пересечения с Цветным проездом, по Университетскому проспекту на участке от пересечения с улицей Пирогова до пересечения с улицей Ляпунова», — сообщает Центр управления городским автоэлектротранспортом.
Сергей Фалетёнок — известный новосибирский музыкант и поэт. В начале 90-х на телеэкраны вышел клип на его песню «Дима, помаши рукой маме»: его герой — остекленевший на посту солдат — стоит на Красной площади и разрывается от противоречия родственных чувств и устава караульной службы на глазах у толпы туристов. С 1992-го по 1998-й Фалетёнок преподавал музыку в школе № 166, параллельно играл в группе Golden Valley (в 1995-м была переименована в «Золотую долину»). В 1998 году уехал в Москву, где выступал с группой «Родная речь», но в 2001-м вернулся обратно в Новосибирск, чтобы начать сольную карьеру.
Музыкант скончался ночью 9 октября 2013 года. За два года до этого врачи обнаружили у Сергея рак 4-й стадии, 5 курсов химиотерапии и лучевая терапия не помогли.
Первый фестиваль в честь музыканта прошёл в Академгородке в июле 2014 года.
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