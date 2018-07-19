Когда в Свердловском районе Перми отремонтируют остановки?

Когда в Свердловском районе Перми приведут в порядок остановочные комплексы?

«Сейчас подрядчики уже ремонтируют 21 остановочный комплекс. Всего до 1 сентября планируем привести в порядок 88 объектов, — говорит директор МКУ «Благоустройство Свердловского района» Андрей Угольков. — Обновление коснётся остановочных павильонов на ул. Куйбышева, Героев Хасана, Сибирской, Белинского, а также на Комсомольском проспекте. Кроме того, в нормативное состояние приведут объекты в отдалённых микрорайонах — Владимирском, Юбилейном, Крохалева, Краснова.

На остановочных комплексах покрасят несущие конструкции, отремонтируют лавочки. Там, где нужно, заменят панели из поликарбоната и оргстекла и установят доски объявлений. В порядок приведут и площадки вокруг остановок: уложат новый асфальт, а также заменят или установят бортовой камень».