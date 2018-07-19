Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин признал несостоятельность общественной палаты города

Ижевск. Удмуртия . Председатель гордумы Ижевска Олег Гарин признал несостоятельность общественной палаты города. Об этом спикер муниципального парламента написал на своей странице в фейсбуке после круглого стола, который был посвящен переформатированию совещательного органа.

«К сожалению, существующая сформированная Общественная палата , не стала реальным связующим звеном между общественной инициативой и городской властью», — написал Олег Гарин.

По его словам, Ижевску при этом необходимы системные условия для развития гражданских инициатив, нужен неформальный проектный офис, где будут разрабатываться интересные идеи горожан и городских сообществ, механизмы поощрения людей и организаций, занимающихся благотворительной, добровольческой деятельностью и социальным служением.

«Выражаю полную заинтересованность в конструктивном диалоге, готовность согласовывать интересы городского сообщества и выработать рекомендации, которые в итоге улучшили бы жизнь людей и позволили развиваться гражданским инициативам», — говорится в сообщении Гарина.

Спикер Гордумы отметил, что предложения по переформатированию работы общественной палаты можно писать лично ему.

Напомним, в середине января председатель общественной палаты Ижевска Людмила Гуляшинова покинула свой пост. В феврале Олег Гарин уже заявлял о том, что поставленные перед палатой задачи не выполняются.