«Астра» травила омичей опасными для здоровья выбросами

Предприятие, расположенное в Советском округе Омска , осуществляло выбросы аммиака, ацетона, сероводорода, метана, бензола, С6-С10, меркаптанов в атмосферу. Жители Советского округа Омска и сотрудники работающих там предприятий обратились в Роспотребнадзор . Жители пожаловались на ООО «Астра», расположенное на пр. Губкина, 4/1. Санврачи отправились туда с внеплановой проверкой. Выяснилось, что предприятие выделяет в воздух вредные вещества, ухудшающие здоровье людей.

— Предприятие производит смолу ДиМАКС-4 с использованием смеси талловой, применяемой в производстве лаков). Во время производства смолы возможно выделение в рабочую зону и атмосферный воздух вредных веществ 2-4 классов опасности — это аммиак, ацетон, сероводород, метан, бензол, С6-С10, природные меркаптаны 16-17, — отметили в Роспотребнадзоре.

На ООО «Астра» составилипять5 протоколов об административном правонарушении, подан и уже удовлетворен иск в защиту неопределенного круга лиц. Санврачи направят исполнительный лист судебным приставам, чтобы они обязали предприятие устранить нарушения. Их выявлено много: нет контроля за вытяжной вентиляцией в цехе по производству эмульгаторов, выбросы не обчищаются от вредных веществ, не проводятся лабораторные исследования качества воздуха в зоне влияния выбросов, не утверждены границы санитарно-защитной зоны для производственной площадки предприятия.