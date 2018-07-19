Жена Николая Караченцова рассказала о состоянии артиста

В прошлом году Николаю Караченцову диагностировали рак легкого. Долгие месяцы он лечился в одной из столичных больниц, а затем вместе с супругой Людмилой Поргиной улетел в Израиль , где иностранные медики также назначили курс лечения. По словам родных артиста, терапия в Израиле дала свои плоды — опухоль Николая уменьшилась в несколько раз.

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В конце мая Караченцов вместе с супругой вернулся из Израиля на родину и сразу же уехал вместе с женой отдыхать на дачу, где сейчас проводит большую часть времени. А в середине июня актер впервые за долгое время вышел в свет с Людмилой и появился на программе «Пусть говорят».

Поклонники внимательно следят за состоянием здоровья артиста. Недавно Поргина дала небольшое интервью одному из изданий и рассказала о самочувствии Караченцова. По ее словам, супруг стал чувствовать себя значительно лучше.