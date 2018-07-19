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Жена Николая Караченцова рассказала о состоянии артиста
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Жена Николая Караченцова рассказала о состоянии артиста 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В прошлом году Николаю Караченцову диагностировали рак легкого. Долгие месяцы он лечился в одной из столичных больниц, а затем вместе с супругой Людмилой Поргиной улетел в Израиль, где иностранные медики также назначили курс лечения. По словам родных артиста, терапия в Израиле дала свои плоды — опухоль Николая уменьшилась в несколько раз.
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Жена Караченцова рассказала о лечении артиста в ИзраилеАктер на протяжении нескольких месяцев борется со злокачественной опухолью легкого.
В конце мая Караченцов вместе с супругой вернулся из Израиля на родину и сразу же уехал вместе с женой отдыхать на дачу, где сейчас проводит большую часть времени. А в середине июня актер впервые за долгое время вышел в свет с Людмилой и появился на программе «Пусть говорят».
Поклонники внимательно следят за состоянием здоровья артиста. Недавно Поргина дала небольшое интервью одному из изданий и рассказала о самочувствии Караченцова. По ее словам, супруг стал чувствовать себя значительно лучше.
«Мы все лето живем в загородном доме. У нас тут очень живописно, свежий воздух, есть где погулять. Нам, как всегда, помогает наша сиделка Надежда. Она с Колей делает гимнастику, они вместе читают, учат стихи. Коля чувствует себя хорошо. В Израиле он прошел курс лучевой терапии. После чего ему сделали снимок, который показал, что опухоль заметно уменьшилась. До этого мы еще делали курс в Москве. Видимо, все это вместе дало положительный результат», — рассказала Людмила для «Собеседника».
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