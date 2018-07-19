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В Кирово-Чепецком районе сотрудники полиции застрелили собак, серьезно искусавших двух человек
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В Кирово-Чепецком районе сотрудники полиции застрелили собак, серьезно искусавших двух человек 

Vyatka-grad.ru 36 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По предварительным данным от укусов двух алабаев серьезно пострадали два человека.
Одна из покусанных помещена в реанимацию кировской травмбольницы. Проводится проверка.
18 июля около 14 часов в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кирово-Чепецкий» стали поступать сообщения от жителей д. Мокрецы, которые просили у полицейских помощи в защите от больших собак, нападающих на людей прямо в центре деревни.
На место были немедленно направлены патрульные наряды, следственно-оперативная группа, выехал начальник полиции. К моменту прибытия стражей правопорядка пострадавшей от укусов женщине потребовалась срочная медицинская помощь — она была госпитализирована в Кировскую областную травмбольницу, пожилому мужчине медики оказали помощь на месте. Еще несколько человек смогли избежать тяжких последствий для своего здоровья, в том числе благодаря решительным действиям сотрудников полиции.
«Так, обследуя территорию возможного нахождения вырвавшихся из под контроля животных, сотрудники ГИБДД увидели идущих женщину с ребенком. Они посадили их в патрульный автомобиль буквально за несколько секунд до атаки псов. В соответствии со ст. 23 Закона «О полиции» сотрудниками МО МВД России «Кирово-Чепецкий» было применено табельное оружие для обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции. На окраине деревни в безопасном удалении от людей обе собаки породы алабай были нейтрализованы», — сообщили в УМВД по Кировской области.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится проверка. Найден хозяин животных, он дает показания. По результатам проведения проверки будет принято решение о привлечении его к ответственности.
Фото — screen-ad.ru
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