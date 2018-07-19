В ЖК «Светлая долина» затопило двор

Вчера после сильного дождя в казанском жилом комплексе «Светлая долина» затопило двор. Воды было очень много. Она подобралась к подъездам и превратила газоны в болото.

Фото: vk.com Фото: vk.com Фото: vk.com Это происходит не в первый раз. Жильцы «Светлой долины» уже писали жалобы, но ничего не меняется. Ливневки по-прежнему не справляются, сообщили e-Kazan.ru жильцы «Светлой долины»

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