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В ЖК «Светлая долина» затопило двор
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В ЖК «Светлая долина» затопило двор 

Казанский Портал 1 час назад
Вчера после сильного дождя в казанском жилом комплексе «Светлая долина» затопило двор. Воды было очень много. Она подобралась к подъездам и превратила газоны в болото.
Фото: vk.com  Фото: vk.com  Фото: vk.com  Это происходит не в первый раз. Жильцы «Светлой долины» уже писали жалобы, но ничего не меняется. Ливневки по-прежнему не справляются, сообщили e-Kazan.ru жильцы «Светлой долины»
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