Советская гаубица возвращается в иракскую армию

Иракская полиция завершила подготовку к военной операции против ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) в центральном Ираке . Как сообщает иранский портал «Аль-Алям», здесь впервые будут задействованы гаубицы D-30 иракского производства. D-30 стояли на вооружении иракской армии во время правления Саддама Хусейна. Недавно Ирак согласился «оживить» это оружие и вернуть его на службу иракской армии.

В процессе восстановления были использованы советские гаубицы Д-30. Иракцы вернули к жизни артиллерийские механизмы, которые устанавливаются на автомобили «Скания» (Scania). Похоже, что иракские гаубицы D-30 могут поражать любые цели вокруг себя. Иракские источники заявляют, что гаубицы «D-30» могут уничтожать цели на расстоянии 17500 метров и выпускать по восемь снарядов в минуту.