Советская гаубица возвращается в иракскую армию 

Иракская полиция завершила подготовку к военной операции против ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) в центральном Ираке. Как сообщает иранский портал «Аль-Алям», здесь впервые будут задействованы гаубицы D-30 иракского производства. D-30 стояли на вооружении иракской армии во время правления Саддама Хусейна. Недавно Ирак согласился «оживить» это оружие и вернуть его на службу иракской армии.
В процессе восстановления были использованы советские гаубицы Д-30. Иракцы вернули к жизни артиллерийские механизмы, которые устанавливаются на автомобили «Скания» (Scania). Похоже, что иракские гаубицы D-30 могут поражать любые цели вокруг себя. Иракские источники заявляют, что гаубицы «D-30» могут уничтожать цели на расстоянии 17500 метров и выпускать по восемь снарядов в минуту.
«Российская газета» сообщает, что Ирак был не первым, кто согласился производить самоходные артиллерийские транспортные средства, оснащенные D-30. Также газета упоминает, что аналогичные механизмы уже видели свет в Сирии и Египте. Египет установил гаубицы на «Урал-4320» в 2016 году.