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Особые экономические зоны на Чукотке приняли двух новых резидентов
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Особые экономические зоны на Чукотке приняли двух новых резидентов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Промышленный парк «Анадырь» и ТОР «Беринговский» на Чукотке пополнились двумя резидентами. Первый займется обслуживанием холодильного оборудования, а второй откроет цех по производству рыбной продукции, сообщила ТАСС в четверг директор Фонда развития и прямых инвестиций Чукотки Ольга Плотникова.
"Резидент промпарка "Анадырь" — ООО «Полюс Холод Сервис» специализируется на ремонте, монтаже и обслуживании холодильного оборудования. А резидент ТОР «Беринговский» ИП Антонова откроет цех по производству рыбной продукции из красной рыбы", — отметила Плотникова.
Первая компания уже заключила договоры на обслуживание холодильного оборудования с двумя предприятиями региона и планирует сотрудничать еще с шестью организациями и индивидуальными предпринимателями. На некоторых предприятиях планируется постоянное присутствие специалиста компании-резидента в период переработки рыбы или забоя оленины, так как оборудование несет большую нагрузку. Общий объем инвестиций проекта составляет чуть более миллиона рублей.
Второй резидент для реализации проекта закупит рыболовную шхуну, цех переработки рыбы и икры, коптильный цех, цех шоковой заморозки, грузовой автомобиль с манипулятором, контейнер-рефрижератор. Общая стоимость проекта составит 13,5 млн рублей. Производство рыбной продукции планируется в период лососевой путины: с июля по август. Объем обрабатываемой продукции при развертывании производства в 2019 году составит 60 тонн.
Сейчас в ТОР «Беринговский» зарегистрировано 29 резидентов, а в промышленном парке «Анадырь» — семь.
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