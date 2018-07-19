Китайско-африканский народный форум пройдет в Чэнду

Пекин, 19 июля / Синьхуа / — V Китайско-африканский народный форум пройдет 23 июля в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай /. Ведущим организатором форума выступит Китайская ассоциация содействия международным обменам между неправительственными организациями.

Как ожидается, свыше 140 НПО из трех десятков стран будут представлены на предстоящем форуме — одном из мероприятий в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества.

Сообщается, что форум в Чэнду пройдет под девизом «Консолидация народных сил ради китайско-африканской дружбы и взаимодоверия». -0-