Китайско-африканский народный форум пройдет в Чэнду 

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ — V Китайско-африканский народный форум пройдет 23 июля в Чэнду — административном центре провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/. Ведущим организатором форума выступит Китайская ассоциация содействия международным обменам между неправительственными организациями.
Как ожидается, свыше 140 НПО из трех десятков стран будут представлены на предстоящем форуме — одном из мероприятий в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества.
Сообщается, что форум в Чэнду пройдет под девизом «Консолидация народных сил ради китайско-африканской дружбы и взаимодоверия». -0-