Выполнен очередной этап создания ракетного комплекса «Сармат» — МО РФ

Российская Федерация продолжает реализацию мероприятий по укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в отношении нашей страны и ее союзников.

Одной из основных задач развития наземных стратегических ядерных сил, определенных Планом строительства и развития РВСН , является развертывание ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат». Этот ракетный комплекс по своим боевым и эксплуатационным характеристикам не будет иметь аналогов в мире.

Программа развертывания ракетного комплекса «Сармат» синхронизирована по срокам с постепенным выводом из боевого состава РВСН его предшественника — ракетного комплекса «Воевода».

По словам председателя военно-научного комитета РВСН полковника Артема Вяткина, в настоящее время предприятиями ракетно-космической отрасли выполнен очередной этап создания ракетного комплекса «Сармат».

С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний, выполнено более 50 задач, которые позволили подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки и подтвердить их надежность, а также отработать технологию подготовки ракеты к пуску, режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска.

Завершение программы бросковых испытаний позволяет в установленные сроки перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

Для обеспечения этой работы кооперацией предприятий промышленности проведены модернизация и переоснащение их производственных мощностей, обучение персонала и создание необходимых запасов изделий и материалов, идет подготовка к изготовлению опытной партии ракет.

Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса «Сармат» с ракетной массой более 200 тонн и постановка его на боевое дежурство будут осуществлены в установленные сроки.

Энергетические возможности ракетного комплекса «Сармат» позволяют применять на ракете расширенную номенклатуру боевого оснащения. Он может нести боевые блоки малого, среднего, повышенного или большого классов мощности.

С положительными результатами завершена программа бросковых испытаний комплекса, что позволяет перейти к подготовке летных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

Для реализации спланированных мероприятий создана кооперация предприятий промышленности, которая приступила к изготовлению необходимых агрегатов и систем ракетного комплекса, накоплению запасов материальных средств, необходимых для проведения испытаний.

Все проведенные мероприятия позволяют сделать однозначный вывод, что создание ракетного комплекса «Сармат», постановка его на боевое дежурство будут проведены в установленные сроки.

Перевооружение на перспективный ракетный комплекс «Сармат» позволит значительно укрепить группировку РВСН и придать ей новые качественные свойства для решения задач ядерного сдерживания и обеспечения безопасности России.