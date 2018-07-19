В Казани осудили главу «Золотого капитала», похитившего средства вкладчиков

Вахитовский суд вынес приговор председателю КПК «Золотой капитал», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

Максима Лаврухина признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Суд установил, что с 2013 по 2015 годы Лаврухин заключал с жителями договоры о передаче сбережений в качестве вкладов. При этом он врал клиентам, что на полученные средства КПК закупает ювелирные изделия. Таким образом, все вклады якобы были обеспечены золотом. На полученные от реализации драгоценностей деньги аферист гарантировал получение прибыли от 60% до 120% годовых.

Однако часть привлеченных средств в сумме 19 млн рублей злоумышленник похитил. Свою вину Максим Лаврухин признал лишь частично. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

Приговор не вступил в законную силу.