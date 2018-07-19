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Дамир Мусин: «Отношусь только положительно к переезду в „Сочи“
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Дамир Мусин: «Отношусь только положительно к переезду в „Сочи“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший защитник «Ак Барса» Дамир Мусин рассказал о причинах перехода в «Сочи», отметив, что соскучился по хокккею. По его словам, перемены были нужны.
— Когда впервые пошел разговор о «Сочи»? На самом деле, уже давно, — цитирует Мусина «Бизнес Онлайн». — Помню, позвонил агент и сказал, что «Сочи» проявляет интерес. Созвонились с их новым генеральным менеджером — Рашидом Хабибуллиным, с ним мы уже давно знакомы были. Обсудили роль в команде, он дал мне понять, что рассчитывает на меня. Это главное. Все-таки полгода не играл, соскучился по хоккею.
— Не пугает отъезд?
— Отношусь только положительно к переезду в «Сочи». Новый город, новый клуб, новый вызов. Перемены были нужны — поменять обстановку, вылезти из зоны комфорта. Здесь родные, семья, все знаешь. А там нужно будет держать яйца в кулаке. Никто не знает про меня, нужно заново все доказывать: через тренировки, товарищеские игры попадать в состав. Я полностью за переход. Не было такого, что отправили, не спросив. Никаких обид нет, что своего воспитанника отправили. Нет разницы в большом хоккее, свой или не свой. Всё нормально.
— Не думаете, что ваш обмен — это воспитательная мера?
— Думаю, хотят посмотреть, как я покажу себя в нетепличных условиях. Если проявлю себя и докажу, может, и вернусь обратно.
— У самого-то есть желание вернуться?
— Пока не могу сказать, как все сложится.
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