Челябинские мужчины высказались против раздельного сбора мусора

Больше половины челябинцев готовы разделять мусор, выбрасывая его, но делают это только 8,7%. Четверть горожан — преимущественно мужчины с высшим образованием — к этому не готовы. К таким выводам пришли социологи Российской академии народного хозяйства и госслужбы в ходе опроса горожан.

Раздельный сбор мусора начнут вводить с 2019 года

— В Челябинске намерены ввести раздельный сбор мусора, построить полигон и комплексы для его сортировки. Проект оценивался в 2,77 миллиарда рублей, а финансирование легло на плечи инвестора и жителей областного центра, — рассказала сотрудник лаборатории прикладной политологии и социологии челябинского филиала РАНХиГС Дарья Аверьянова. — Кстати, систему сбора оборотной тары ввели в региональном центре ещё в 2013 году, тогда на 11 площадках для твердых коммунальных отходов установили специальные контейнеры для стеклянных, алюминиевых и пластиковых бутылок.

Готовность к осуществлению раздельного сбора мусора выразили 59,3% участников опроса. Среди них много жителей Курчатовского района. Среди тех, кто разделяет мусор на бумагу, стекло и пластик, большинство женщины старше 50 лет, имеющие среднее, специальное и неполное высшее образование, уровень материальной обеспеченности выше среднего. Интересно, что те, кто уже разделяет твёрдые коммунальные отходы, чаще проживают в Тракторозаводском районе Челябинска.

— Примерно четверть опрошенных (24,6%) не готовы лично осуществлять раздельный сбор твёрдых коммунальных отходов. Так чаще отвечают мужчины в возрасте от 31 до 50 лет с высшим образованием, по роду занятий — наёмные работники с высоким уровнем материальной обеспеченности, — рассказала Дарья Аверьянова. — Чаще данная позиция отмечалась жителями Советского и Центрального районов.

В 2019 году Челябинск планируют перевести на раздельный сбор мусора. Для этого во дворах установят специальные контейнеры. В один будут складывать бытовые отходы, в другой — вторсырьё: стекло, бумагу, металл. Мотивировать горожан на сортировку мусора собираются с помощью тарифов.

В феврале «Гринпис» отнёс Челябинск к числу аутсайдеров в рейтинге доступности раздельного сбора бытовых отходов. По утверждению организации, городские власти не смогли предоставить экозащитникам соответствующую информацию, сославшись на её отсутствие.

В настоящее время в Челябинске установлено 40 контейнеров для сбора одежды и текстиля «Вещеворот». Часть собранного продают в благотворительных магазинах (для поддержки проекта), а вещи, потерявшие товарный вид, идут на переработку. Из пластиковых бутылок получается синтепон для зимних курток, а из тряпок — термовойлок для матрасов. Подробней читайте в нашем материале с челябинского предприятия «Втор-Ком».

Сломанные пластиковые игрушки принимают в магазине «Маркер Игрушка» на Молдавской, старые лампы можно сдать в сети магазинов «Луч». Точки приема батареек отмечены на сайте Сдать-батарейки.рф, со временем карта будет пополняться. На сегодня единственная в России перерабатывает батарейки — челябинская компания «Мегаполисресурс». О том, как дают «перезагрузку» старым элементами питания — в нашем репортаже.

Также экоактивисты проводят акции по раздельному сбору мусора «Разделяйка». Кроме того, в городе работает «Экотакси» или, как его называют сами активисты, «Uber для отходов», правда, эта услуга платная — 100 рублей за адрес.