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Diesel готовят коллаборацию с VFiles
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Diesel готовят коллаборацию с VFiles 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Бренд Diesel остался без креативного директора в конце 2017 года, так и не назначил нового, но продолжает развивать новые проекты. Недавно вышла коллаборация с дизайнером Шейном Оливером, а теперь бренд объявил о сотрудничестве с платформой для молодых дизайнеров VFiles. В рамках него вещи для Diesel создадут четыре марки — Eric Lawrence (ее дизайнер Эрик Лоренс помогал Мэттью Уильямсону запускать Alyx), Bandulu (проект работает с винтажными вещами, обновляя и перешивая их), Menyelek (также занимается реконструкцией и переделыванием бывшей в употреблении одежды) и Oblanc (стритвир-марка, основанная на принципах устойчивого развития).
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