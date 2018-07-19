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Экспорт из Японии в июне вырос 19-й месяц подряд
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Экспорт из Японии в июне вырос 19-й месяц подряд 

Вести.Ru 16 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 19 июля — «Вести. Экономика». Экспорт из Японии в июне увеличился 19-й месяц подряд, несмотря на растущую напряженность в международной торговле, сообщает Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Стоимость экспорта в июне увеличилась на 6,7% в годовом выражении. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 7%. В мае рост экспорта составил 8,1%. Импорт в прошлом месяце повысился на 2,5%, тогда как аналитики ожидали роста на 5,3%. Профицит торгового баланса составил 721,4 млрд иен ($6,4 млрд) вместо ожидавшихся 531,2 млрд иен. Скорректированный торговый баланс Японии показал профицит в 66,2 млрд иен, тогда как аналитики прогнозировали профицит в 155 млрд иен. Экспорт в Китай, крупнейший торговый партнер Японии, в июне увеличился на 11,1% в годовом выражении. Поставки в Евросоюз выросли на 9,3%. В то же время экспорт из Японии в США в июне снизился впервые за 17 месяцев на фоне опасений по поводу протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа, пишет Reuters. Экспорт в США сократился на 0,9% в годовом выражении из-за снижения поставок автомобилей и оборудования для производства полупроводников, двух из наиболее важных экспортных товаров Японии. Импорт из США упал на 2,1% в годовом выражении в результате сокращения закупок сырой нефти, самолетов и угля. Положительное сальдо торгового баланса Японии с США составило 590,3 млрд иен, что на 0,5% больше, чем за аналогичный прошлого года.
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