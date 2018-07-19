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3000 школьников трудоустроили в Волгоградской области на время каникул
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3000 школьников трудоустроили в Волгоградской области на время каникул 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Более 3000 школьников Волгоградской области получили работу на время каникул. В общей сложности в 2018 году временно трудоустроиться смогут свыше 7000 детей.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, школьники приняты в государственные и муниципальные учреждения, а также частные компании. В них подростки трудятся в качестве курьеров, промоутеров, операторов связи, подсобных рабочих, дворников, уборщиков производственных и служебных помещений, а также занимаются благоустройством территорий.
«Большую помощь по созданию временных рабочих мест оказывают частные работодатели. К примеру, «Концессии водоснабжения» в этом году впервые заключили договор с городским Центром занятости населения. В компании уже работают 15 школьников. Они убирают мусор, пропалывают сорняки, высаживают цветы, деревья и кустарники», — отметили в пресс-службе обладминистрации.
По завершению трудовой деятельности школьникам помимо зарплаты выплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета в размере 850 рублей в месяц. В 2018 году на эти цели в региональной казне предусмотрено 11,5 миллионов рублей.
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