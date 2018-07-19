Украинцам упростят процедуру получения гражданства РФ 

Госдума рассматривает упрощение процедуры получения и сокращения сроков принятия государственными органами соответствующего решения. Инициаторы предлагают убрать требование непрерывно проживать в России пять лет, а также отказываться от гражданства Украины.
Также предлагается, что заявление о приеме в российское гражданство подается в российские дипломатические представительства или консульские учреждения. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрит данное постановление 19 июля, пишет Парламентская газета.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что соответствующий законопроект был предложен фракцией «Справедливая Россия», возглавляемой Сергеем Мироновым. Госдума вынесла данный вопрос на рассмотрение еще 10 июля.
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