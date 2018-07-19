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Евгений Куйвашев поблагодарил всех организаторов крупных и статусных мероприятий, череда которых прошла на Среднем Урале
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Евгений Куйвашев поблагодарил всех организаторов крупных и статусных мероприятий, череда которых прошла на Среднем Урале 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто был задействован при организации мероприятий российского и международного уровня, прошедших в регионе — матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, Международной промышленной выставке ИННОПРОМ и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, а также Царских дней.
«По насыщенности событиями, визитам высоких гостей, количеству иностранных и деловых делегаций, болельщиков и паломников, по тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и Свердловской области в течение последнего месяца — это был, безусловно, рекордный период. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто занимался организацией и подготовкой мероприятий, приемом гостей, транспортом и питанием, организацией безопасности и информационным сопровождением», — сказал губернатор 19 июля, открывая заседание правительства Свердловской области.
По его словам, проведение на высоком организационном уровне всех этих мероприятий позволило не только укрепить репутацию Свердловской области, но и показать всему миру новый облик, новые возможности и новое лицо нашего региона.
Евгений Куйвашев привел в пример несколько цифр, иллюстрирующих масштаб событий, прошедших на Урале. Так, во время проведения групповых матчей ЧМ-2018 наш регион посетили почти 70 тысяч иностранных болельщиков. В ИННОПРОМе приняли участие представители 107 стран, выставку посетили более 50 тысяч человек. Было подписано более сотни соглашений. Более ста тысяч человек стали участниками Царских дней — дней памяти семьи последнего российского императора Николая II, для проведения которых в Свердловскую область прибыл с визитом Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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