Евгений Куйвашев поблагодарил всех организаторов крупных и статусных мероприятий, череда которых прошла на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил всех, кто был задействован при организации мероприятий российского и международного уровня, прошедших в регионе — матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, Международной промышленной выставке ИННОПРОМ и Пятого Российско-Китайского ЭКСПО, а также Царских дней.

«По насыщенности событиями, визитам высоких гостей, количеству иностранных и деловых делегаций, болельщиков и паломников, по тому вниманию, которое было приковано к Екатеринбургу и Свердловской области в течение последнего месяца — это был, безусловно, рекордный период. Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто занимался организацией и подготовкой мероприятий, приемом гостей, транспортом и питанием, организацией безопасности и информационным сопровождением», — сказал губернатор 19 июля, открывая заседание правительства Свердловской области

По его словам, проведение на высоком организационном уровне всех этих мероприятий позволило не только укрепить репутацию Свердловской области, но и показать всему миру новый облик, новые возможности и новое лицо нашего региона.