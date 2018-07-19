Прогноз на матч Прогрес — Габала: что покажут азербайджанцы после провала в первом матче

«Прогрес» — «Габала». Прогноз на ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы (19.07.2018, 20:30 мск).

Футбол в Люксембурге в последнее время здорово прогрессирует, причём это касается не только национальной сборной, но и клубов. За предыдущие 3 сезона мы дважды видели азербайджанскую «Габалу» на групповой стадии в Лиге Европы, но на этот раз она может вылететь уже в первом квалификационном раунде после очень неприятного домашнего поражения от люксембургского «Прогреса».

Первый матч: «Габала» — «Прогрес» 0:2 (Де Алмейда 52', Тиль 61' (пен).

"Прогрес"

"Прогрес" очень мощно провёл концовку прошлого сезона — команда Паоло Амодио выиграла 7 последних матчей, но перехватить чемпионский титул у «Дюделанжа» всё равно не удалось. Тем не менее главное то, что «Прогрес» начал представлять собой весьма опасного противника, который не стушуется перед опытным фаворитом.

"Габала"

"Габала" же в последнее время регрессирует — в минувшем чемпионате Азербайджана габалинцы отстали на целых 16 очков от «Карабаха». Эту почувствовал Роман Григорчук , поэтому покинул пост главного тренера, не видя перспектив для дальнейшего роста, и команда была доверена неопытному в тренерском деле 37-летнему Санану Гурбанову. Первый официальный матч с новым наставником получился для «Габалы» провальным, и теперь всё исправить будет крайне сложно.

Где смотреть матч

Прямая текстовая трансляция матча «Прогрес» — «Габала» состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

До прошлой недели «Прогрес» и «Габала» никогда не играли друг против друга.

Интересные факты

"Прогрес" имеет 8-матчевую победную серию (+8=0-0, 24:7);

"Габала" выиграла лишь 1 матч в Лиге Европы из последних 12-ти (+1=1-10, 9:21);

В последних пяти матчах, с учётом товарищеских, «Габала» проиграла всухую (+0=0-5, 0:7).

Нельзя сказать, что «Габала» выглядела хуже соперника в первом матче, но и толком не превосходила ни в одном из компонентов игры, поэтому уверенности в камбеке азербайджанцев совсем нет. «Прогрес» скорее всего построит насыщенную оборону, защищая добытое преимущество, отвечая редкими контратакующими набегами. Наш прогноз: «Тотал матча» (Меньше 3,0) — коэффициент 1.60 Михаил КРИПАК

Где смотреть матч

Прямая текстовая трансляция матча «Кайрат» — «Энгордани» состоится на спортивном портале LiveResult.Ru.