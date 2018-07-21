Крупные бизнесмены и инвесторы поделились опытом с участниками интенсива «Остров 10-21»

ВЛАДИВОСТОК , 21 июля. / ТАСС /. Крупные российские предприниматели и венчурные инвесторы поделились опытом ведения технологического бизнеса, масштабирования рыночных практик с участниками образовательного интенсива «Остров 10-21» и объяснили, почему не нужно бояться ошибок. О своем пребывании и занятиях на «Острове» рассказали ТАСС предприниматели, миллионеры, преподаватели программы.

Мастер-классы

Председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего» Кирилл Игнатьев ведет на «Острове» мастер-класс по передаче опыта технологического бизнеса и X-Labs лабораторию о проектах будущего. Слушателям рассказывают, как проекты будущего могут стать успешными и какие из них войдут в список Forbes-2035. «То есть по сути мы говорим о том, кто такие будущие миллиардеры, и на чем они заработают деньги», — сказал Игнатьев.

По словам эксперта, руководители проектов, созданных в рамках национальной технологической инициативы (НТИ), уже научились презентовать их инвесторам, привлекать гранты, но пока не умеют зарабатывать. «Я говорю об этапе перехода на международный глобальный рынок. Сейчас нужно масштабировать рыночные практики», — сказал Игнатьев.

Эксперт отметил, что одна из важных задач интенсива — это распространение знаний, которые позволят слушателям курса создать что-то новое. «Обучение на „Острове“ не форма клонирования себе подобных технологических компаний, а настрой на разработки, которых мы сами не сделаем. Когда я веду курс по технологическому бизнесу, я исхожу из того, что я здесь найду не партнеров, а людей, которые, узнав про наш опыт, сделают что-то еще лучше или придумают что-то новое», — отметил Игнатьев.

Обращение к студентам

Совладелец корпорации «Технониколь» и сооснователь Фонда «Институт ускорения экономического развития (»Рыбаков Фонд")" Игорь Рыбаков во время визионерской лекции обратился к студентам с призывом стать лидерами и объединять других людей для социального творчества.

"Нам нужно обогащение общества на порядки. И новые технологии, тотальное изменение структуры нашей жизни и пронизанность общества новыми связями, наш объединенный интеллект дают нам реальную возможность включить механизмы социального творчества", — сказал Рыбаков. Он призвал слушателей лекции никогда не адаптироваться к изменениям, а самому творить жизнь такой, какой ты ее представляешь. «Создавать и экспериментировать с новым. Что-то из этого станет массовым. Это социальное творчество, когда ты создаешь новые формы добровольного социального взаимодействия, наполняя себя и других жизнью. Я знаю, что каждый из вас сделает что-то необычайное и великое!», — заключил Рыбаков. По его словам, «Остров 10-21» тоже является «гигантским вихрем» — примером социального творчества. Он высказал намерение и дальше участвовать в этом проекте.

Не бояться ошибок

Генеральный директор холдинга «Ленполиграфмаш», общественный представитель АСИ по направлению «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге Кирилл Соловейчик проводит на «Острове» X-Labs лабораторию для слушателей, которые в своих регионах имеют потенциал создания инновационно-образовательных экосистем.

"Мы стремимся, чтобы в регионах они сформировали такой акселератор, такую экосистему, которая подбирает для любой компании необходимые навыки в области образования, и помогает в части инжиниринга. Все это нацелено на то, чтобы как можно быстрее достигать целей, не теряя динамику и зарплату на рынке", — сказал Соловейчик.

Он отметил, что в рамках образовательной программы на «Острове» также проходят акселераторы, которые помогают стартапам и малому бизнесу выстраивать индивидуальную программу развития. «Во всем мире очень распространена эта практика акселераторов. Это очень благоприятно скажется на развитии бизнесов, они начнут быстрее продвигаться. А наша страна заинтересована в том, чтобы эти компании развивались, выходили на экспорт и улучшали социально-экономическое состояние своих регионов», — считает эксперт.

Тем не менее, никто из начинающих предпринимателей не застрахован от ошибок, отметил Соловейчик. «У нас в стране очень боятся ошибок. Ошибки это не страшно. Не совершая ошибок, ты тоже не сможешь развиваться. Вопрос в том, чтобы ошибки были достаточно дешевыми и короткими, и можно было бы быстро переключаться, набивать шишки и идти дальше. Главное, чтобы взлетов было больше, чем падений», — сказал он.

Новые идеи

Некоторые предприниматели, преуспевшие в технологическом бизнесе, приехали на «Остров» в качестве почетных гостей, но тоже активно принимают участие в в работе интенсива. Один из них, директор DNS Digital Store Дмитрий Алексеев в беседе с ТАСС отметил, что после такого интенсива у технологических лидеров обязательно появятся новые идеи и концепции для бизнеса. «Остров» — это больше образовательная вещь, такой мыслительный реактор. Если в одно место и в одно время свести много пассионарных людей, заставить их коммуницировать друг с другом, то из этого явно что-то хорошее получится", — сказал Алексеев.

Он сравнил «Остров» с Восточным экономическим форумом. «Но если на ВЭФ собирается невероятное количество людей, принимающих решения на самом высоком мировом уровне, то на „Остров 10-21“ собралась невиданная концентрация людей, которые эти решения придумывают, или будут придумывать в самое ближайшее время», — отметил Алексеев.

Под присмотром искусственного интеллекта

Интернет-омбудсмен, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Дмитрий Мариничев выступил экспертом на одном из бизнес-акселераторов «Острова». Участники акселератора после трехдневной теоретической части в течение еще пяти дней разрабатывали бизнес-модель, тестировали продукт, проработали маркетинг и даже подготовились к первым продажам. «Остров это безусловно крутая тема. Дмитрий Песков ломает стереотипы и проламывает барьеры. „Дашборд“ искусственного интеллекта, что присматривает за студентами, это всяко любопытнее, чем набившие оскомину „дашборды“ по присмотру за инженерным оборудованием», — написал Мариничев на своей странице в Facebook.

Руководитель Центра компьютерного инжиниринга СПбПУ (CompMechLab), лидер-соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ Алексей Боровков на «Острове» руководил X-labs лабораторией CompMechLab, посвященной практическим занятиям и семинарам по передовым технологиям, в первую очередь, технологии 3d-принтинга, аддитивным технологиям.

"Что мы знаем про IT, про данные? Их надо хранить, обрабатывать, передавать и защищать. Все упускают ключевой момент для четвертой промышленной революции, по моему представлению: генерация данных. Все считают, что данные возьмутся сами собой, кто-то возьмет их нагенерирует. Не важно, что там будет 97% мусора, а мы будем увлеченно молоть, передавать, защищать. А кто поможет качественно генерировать данные? Только цифровой двойник", — рассказал про новые технологии Боровков.

Остров 10-21 Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ «Остров 10-21» стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.