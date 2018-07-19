Эксперт: клубы мышления учат слушателей «Острова 10-21» работать с будущим

ВЛАДИВОСТОК , 19 июля. / ТАСС /. Участники образовательного интенсива «Остров 10-21» проходят курсы по стратегическому мышлению в рамках специализированных клубов, задача которых — научить слушателей наиболее эффективным способам восприятия мира и построения стратегий. Об этом сообщил в среду ТАСС один из организаторов клубов мышления, проректор Дальневосточного федерального университета Дмитрий Земцов.

Клубы мышления являются одним из популярных интерактивных форматов обучения «Острова». На заседаниях клубов демонстрируются лучшие российские и зарубежные технологии системного мышления, решения изобретательских задач, проектирования и прогнозирования будущего. Также участники занимаются моделированием деятельности и повышением собственной эффективности.

Участники интенсива на «Острове» столкнулись с напряженной рабочей программой: начинается она в 6:00 со спортивных мероприятий, а заканчивается в 23:00 публичными лекциями.

"Задача клубов мышления — в вечернее время, перед ужином, снабдить наших студентов новыми способами взгляда на мир через сложно построенные мыслительные системы. Клубы мышления направлены на то, чтобы слушатели получили инструмент рефлексии того, что происходит в образовательной программе, и научились работать с будущим, то есть строить стратегии", — сказал Земцов.

Управленческий поединок

Земцов отметил, что всего в ходе интенсива уже удалось провести более 20 клубов мышления. Например, одна из школ базировалась на теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) советского ученого и писателя Генриха Альтшуллера.

Организаторы клубов мышления также привлекли к участию в «Острове» несколько последователей системы мыслительной деятельности, которая формировалась в Московском мыслительном кружке. Одним из преподавателей этого клуба выступил российский философ и методолог, член правления Центра стратегических разработок «Северо-Запад» Петр Щедровицкий

Еще один клуб мышления на «Острове» провел основатель Таллинской школы менеджмента Владимир Тарасов и его ученики. Этот клуб стал одним из самых популярных у студентов. Слушатели приняли участие в интеллектуальной игре — управленческом поединке, в ходе которого обучились технологии правильного принятия сложных решений. Для поединка участники разделились на несколько групп, и в игровой форме, с помощью переговоров, разбирали и решали ситуации, возникающие в компаниях в реальной жизни.

"Принципы поединков как раз на этом и строятся: судей несколько и один из судей как раз судит по этическим принципам. Все-таки человек в мире техники, в который мы его погружаем, должен оставаться прежде всего человеком", — отметил Земцов.

Дизайнерское мышление

В заседаниях клубов мышления также приняли участие представители школ дизайнерского мышления: эксперт по креативной педагогике, член Британской ассоциации дизайнеров и арт-директоров D&AD Дмитрий Карпов и эксперт в области сервис-дизайна, преподаватель Британской высшей школы дизайна и МШУ «Сколково» Александр Ненашев.

"Дизайн у обывателя воспринимается как написание картин, а в современной управленческой практике дизайн — это подход. Это очень важный фокус", — отметил проректор ДВФУ.

Он пояснил, что именно дизайн-мышление позволяет посмотреть на решение управленческой задачи через призму общественной пользы.

"Какую пользу ее решение может принести живому человеку и как сделать так, чтобы продукт, который получается в результате решения управленческой задачи, был востребован и принят обществом? С одной стороны это коммерческая логика, но с другой стороны — это очень гуманитарный подход", — сказал Земцов.

Личный взгляд

Клубы мышления познакомили участников интенсива не только с большими философскими мыслительными школами, но и с индивидуальными подходами к мыслительной практике. Так, писатель и переводчик Бронислав Виногродский поделился со слушателями «Острова» методикой использовании древнекитайских стратегем. «Этот способ мышления очень сильно отличается от всех предыдущих логик, но при этом очень важно, что на острове Русский, где Россия представляет себя другим странам, в том числе через ДВФУ, мы показываем, что мы понимаем, как работать с этими методами стратегирования», — сказал проректор университета.

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев провел клуб по стратегическому мышлению на основе практики игры в го, демонстрируя методику борьбы за пространство. «Очень прикладной клуб получился. Чадаев говорил о том, как двигаться к цели с точки зрения общих принципов стратегии», — рассказал Земцов.

Заведующая кафедрой философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Брызгалина, со своей стороны, предложила посмотреть на современные технологические практики через призму социогуманитарного знания и попробовала применить классические методы социогуманитарной экспертизы на одном из заседаний клуба.

Увеличить степень свободы

"Задача клубов мышления очень простая и одновременно сложная — сделать так, чтобы человек, выйдя с «Острова», оказался не функцией машины, а получил большее количество степеней мыслительной свободы", — заключил Земцов.

Особенностью «Острова» как образовательной площадки и «Клубов мышления» как формата стало еще и то, что представители конкурирующих школ смогли на время интенсива плодотворно сотрудничать и общаться. Благодаря этому участники клубов смогли в сжатое время погрузиться в часто противоречащие друг другу мыслительные практики и выбрать свое.

"Остров 10-21"

Первая ускоренная образовательная программа по подготовке кадров для цифровой экономики и НТИ «Остров 10-21» стартовала 10 июля на острове Русском во Владивостоке. Ее участниками стали технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. С 10 по 21 июля они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития. Часть пройденных ими курсов будет подтверждаться дипломами образовательных учреждений и сертификатами корпоративных университетов и госкорпораций.