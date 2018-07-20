Более 20 иностранных лекторов приняли участие в «Острове 10-21» во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК , 20 июля. / ТАСС /. Более двадцати иностранных преподавателей, экспертов в области технологий адаптивного обучения, бизнеса, менеджмента и стратегического планирования приняли участие в первом образовательном проекте по подготовке кадров для цифровой экономики России «Остров 10-21». Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Университета НТИ «20.35» Василий Третьяков. «На „Остров“ мы пригласили ведущих в мире экспертов в области больших данных, в области технологий адаптивного обучения, не только научных экспертов, но и представителей бизнеса — всего 25 человек, занятых всеми видами активности на нашем интенсиве. Они преподают в X-Lab лабораториях, ведут мастер-классы и клубы мышления, читают лекции», — рассказал Третьяков. Иностранные гости также стали гостями «Острова» и выступили с докладами и лекциями на большую аудиторию. В лекции «Как рождается будущее?» принял участие лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, член Лондонского королевского общества Константин Новоселов . «Видеотрансляция лекции в социальных сетях набрала рекордное количество просмотров, единовременно ее смотрели более 5 тыс. человек, а всего охват трансляции составил больше 300 тысяч», — сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

"Умные" материалы

Новоселов, получивший нобелевскую премию за открытие графена рассказал об «умных» материалах и будущем материаловедения. «Мы является заложниками трех-пяти материалов, которые пытаемся адаптировать для всего: в электронике — это кремний, в строительстве — сталь, в авиастроении — алюминий и титан. Следующая эра должна стать эрой адаптивных материалов, в которых будет содержаться интеллектуальная составляющая. Будущая эра будет эрой умных материалов», — сказал Новоселов. По его словам, «умные» материалы меняют свои свойства в зависимости от воздействия окружающей среды. «Мы пытаемся сейчас создать аналог живых организмов, нечто неодушевленное, что может жить своей собственной жизнью и создавать нейроморфные сети. Это очень интересное направление», — отметил ученый.

Гости «Острова»