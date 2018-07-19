Под небом Евпатории представят музыкальные «шедевры мирового искусства»

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 июл — РИА Новости Крым . 20 июля в Евпатории на главной сцене улицы Караимской состоится вечер классической музыки под открытым небом «Шедевры мирового искусства». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мероприятии примет участие оркестр государственного академического крымскотатарского музыкально-драматического театра (главный дирижер — заслуженный деятель искусств РК Юнус Эннанов), вокалисты — заслуженный артист Украины Сейтабла Меметов и Асан Билялов.

В пресс-службе рассказали, что также в этот вечер на туристическом маршруте «Малый Иерусалим» крымчан и гостей полуострова будут ждать выступления творческих коллективов, выставки-продажи изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы городских ремесленников, перфоманс театра живой скульптуры и театра на ходулях, «средневековые забавы» театра исторического костюма, «Библиотечный киоск».

Организаторами праздничных мероприятий выступают администрация города, Евпаторийский центр культуры и досуга, управление культуры и межнациональных отношений Евпаторийской администрации города, муниципальное автономное учреждение «Малый Иерусалим».