Ещё
В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением Роналду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением Роналду 

Чемпионат.com 1 час назад
Фанаты «Наполи» необычным образом отреагировали на переход нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
На фотографии, опубликованной в официальном «твиттере» UNILAD Football‏, показана туалетная бумага с изображением португальского футболиста, которая на днях поступила в продажу в Неаполе.
Напомним, похожим образом болельщики «Наполи» ответили на уход из команды аргентинского форварда Гонсало Игуаина, пополнившего ряды «Ювентуса» летом 2016 года.
Трансфер Криштиану Роналду обошёлся «Ювентусу» в € 100 млн Зарплата 33-летнего нападающего в новом клубе составит € 30 млн в год.
Чемпионат.com: последние новости
История Уэнделла Картера-младшего Новички московского «Динамо» определились с игровыми номерами Российские дзюдоисты проиграли в полуфинале командного ЧЕ в Екатеринбурге
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: россиянам вернут накопления
Установлены отравители Скрипалей131
Россия готовит ответный удар по Украине291
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17329
Российский певец покончил с собой205
Видео
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:30
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение