В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением Роналду

Фанаты «Наполи» необычным образом отреагировали на переход нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». На фотографии, опубликованной в официальном «твиттере» UNILAD Football‏, показана туалетная бумага с изображением португальского футболиста, которая на днях поступила в продажу в Неаполе Напомним, похожим образом болельщики «Наполи» ответили на уход из команды аргентинского форварда Гонсало Игуаина , пополнившего ряды «Ювентуса» летом 2016 года. Трансфер Криштиану Роналду обошёлся «Ювентусу» в € 100 млн Зарплата 33-летнего нападающего в новом клубе составит € 30 млн в год.