Грузовик с пивом перевернулся под Искитимом

На трассе Р-256 на бок прилег грузовичок, который перевозил пенные напитки. Груз вывалился на дорогу, сообщает «АСТ-54». Водитель отделался царапинами и ушибами. Собралась пробка.

Комментаторы в социальных сетях, конечно, не могли оставить такой факт без внимания: «Пиво течет рекой», «Сам перевернулся или кто-то помог?», «Сейчас вокруг будут летать пьяные пчелы, осы, слепни. Перебегать дорогу пьяные зайцы, лисы. В лесу сегодня праздник», «И на нашей улице перевернется грузовик с пивком», — соревнуются в остроумии комментаторы, намекая на популярность напитка. Но все сходятся во мнении, что жалко ценный продукт и водителю нужно было быть осторожнее.

Рассыпавшиеся несколько месяцев назад на дороге яблоки также обсуждали в социальной сети — в ДТП попала машина, перевозившая фрукты. Происшествие случилось на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в районе бердского поселка Геологов. Водитель — пожилой мужчина — отделался ссадиной на лбу и отправился собирать рассыпавшиеся яблоки. А вот его спутница пострадала более серьезно — пожилая женщина травмировала руку. «У нее рука очень опухшая была, пассажирка в шоке», — рассказал очевидец, вызвавший скорую помощь.