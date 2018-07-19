В Зауралье через суд заставляют муниципалитеты убирать свалки

В Шатровском и Лебяжьевском районах суды обязали администрации устранить свалки до 1 августа 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области , в срок до 1 августа 2018 года в Шатровском районе должны быть ликвидированы свалки вблизи деревни Могилева и в деревне Смолина. До этого же срока необходимо убрать свалку в селе Речное по ул. Победы, 58 Лебяжьевского района и в р.п. Лебяжье по ул. Восточная напротив дома № 33. Несанкционированные свалки, противоречащие требованиям СанПиН 42-428-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» выявлены при внеплановых проверках территорий территориальными отделами Управления Роспотребнадзора по Курганской области в городе Шадринске , Шадринском, Шатровском, Каргапольском и в Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском районах, а также на основании обращения гражданина.

«Исследовав представленные территориальными отделами Управления Роспотребнадзора материалы суд признал бездействие Администрации Кондинского сельсовета Шатровского района (деревни Могилева и Смолина), Администрации Речновского сельсовета Лебяжьевского района, Администрации Лебяжьевского поссовета по непринятию мер по ликвидации свалок незаконным. На администрации муниципалитетов возложены обязанности организовать мероприятия по уборке скопления твердых бытовых отходов», — уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе надзорного ведомства.