СМИ: Еврокомиссия отрицательно отреагировала на принятые Венгрией антимигрантские законы

Парламент Венгрии принял сразу несколько законов, ужесточающих положение мигрантов в стране. Еврокомиссия ( ЕК ) не согласна с таким решением и в ближайшее время уведомит венгерские власти об этом, передает портал Daily News Hungary со ссылкой на источники в Брюсселе

Парламент Венгрии принял сразу несколько законов «Стоп Сорос». Так, согласно одному из документов, организация помощи нелегальным мигрантам приравнена к уголовному преступлению. В свою очередь, ЕК признала подобные акты не соответствующими общеевропейским ценностям.

В ближайшее время Европейский парламент направит венгерскому правительству официальное обращение с требованием пересмотреть закон. Если в течение двух следующих месяцев требования выполнены не будут, ЕС может ввести санкции против Венгрии. Ситуация может дойти до лишения Будапешта права голоса в Совете Евросоюза