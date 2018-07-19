Ещё
СМИ: Еврокомиссия отрицательно отреагировала на принятые Венгрией антимигрантские законы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Еврокомиссия отрицательно отреагировала на принятые Венгрией антимигрантские законы 

360tv.ru 1 час назад
Парламент Венгрии принял сразу несколько законов, ужесточающих положение мигрантов в стране. Еврокомиссия (ЕК) не согласна с таким решением и в ближайшее время уведомит венгерские власти об этом, передает портал Daily News Hungary со ссылкой на источники в Брюсселе.
Парламент Венгрии принял сразу несколько законов «Стоп Сорос». Так, согласно одному из документов, организация помощи нелегальным мигрантам приравнена к уголовному преступлению. В свою очередь, ЕК признала подобные акты не соответствующими общеевропейским ценностям.
В ближайшее время Европейский парламент направит венгерскому правительству официальное обращение с требованием пересмотреть закон. Если в течение двух следующих месяцев требования выполнены не будут, ЕС может ввести санкции против Венгрии. Ситуация может дойти до лишения Будапешта права голоса в Совете Евросоюза.
Небольшое судно с мигрантами пропало у берегов Испании. В лодке находилась семья из семи человек. Откуда они плыли, неизвестно. По данным Международной организации по миграции, Испания опередила Италию по количеству беженцев, прибывших туда через Средиземное море. Так, с 1 января по 15 июля из Алжира и Марокко в эту страну приехали более 18 тысяч человек.
360tv.ru: последние новости
США подорвали собственный десантный корабль в ходе учений. Видео Пять иностранных государств присоединились к антикрымским санкциям Беркут вцепился когтями в киргизскую школьницу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия готовит ответный удар по Украине155
К санкциям против РФ подключились новые страны558
Российский певец покончил с собой184
Россиян предложили увольнять по новой статье81
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы13
Видео
01:19
Розенбаум рассказал о «страшном диагнозе»
Шоу-бизнес
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
01:01
Встреча с Путиным обнажила проблемы Трампов
В мире США
00:49
Установлены отравители Скрипалей
Европа В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Другое
04:13
Россия готовит ответный удар по Украине
Политика Экономика
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение