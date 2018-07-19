СМИ: Еврокомиссия отрицательно отреагировала на принятые Венгрией антимигрантские законы 

Парламент Венгрии принял сразу несколько законов, ужесточающих положение мигрантов в стране. Еврокомиссия (ЕК) не согласна с таким решением и в ближайшее время уведомит венгерские власти об этом, передает портал Daily News Hungary со ссылкой на источники в Брюсселе.
Парламент Венгрии принял сразу несколько законов «Стоп Сорос». Так, согласно одному из документов, организация помощи нелегальным мигрантам приравнена к уголовному преступлению. В свою очередь, ЕК признала подобные акты не соответствующими общеевропейским ценностям.
В ближайшее время Европейский парламент направит венгерскому правительству официальное обращение с требованием пересмотреть закон. Если в течение двух следующих месяцев требования выполнены не будут, ЕС может ввести санкции против Венгрии. Ситуация может дойти до лишения Будапешта права голоса в Совете Евросоюза.
Небольшое судно с мигрантами пропало у берегов Испании. В лодке находилась семья из семи человек. Откуда они плыли, неизвестно. По данным Международной организации по миграции, Испания опередила Италию по количеству беженцев, прибывших туда через Средиземное море. Так, с 1 января по 15 июля из Алжира и Марокко в эту страну приехали более 18 тысяч человек.